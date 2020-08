Psg-Bayern Monaco live 0-1: Coman porta in vantaggio i bavaresi (Di domenica 23 agosto 2020) 59' passa in vantaggio il Bayern Monaco! I bavaresi attaccano in ripartenza garzie a Thiago Alcantara, successivamente la palla arriva a Kimmich, che fornisce uno splendido assist a Coman per l'1-0 ... Leggi su globalist

Eurosport_IT : BAYERN CAMPIONE D'EUROPA! A Lisbona decide un gol di testa di Kingsley Coman, PSG sconfitto. Per i bavaresi è il s… - SkySport : ??? PSG-BAYERN 0-1 ?? I bavaresi vincono la Champions ? Verratti viene consolato dagli avversari dopo il fischio fina… - SkySport : ?? ARRIVA LA COPPA ? ?? PSG-BAYERN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE Alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football Risultato… - mairzuc23 : @Fri20830160 @Gazzetta_it C'erano Perisic e Icardi in finale di CL in effetti Ma stasera era Bayern Psg Boh Vera… - persemprecalcio : @InterCM16 ???????? Il #Bayern di #Flick ha vinto la #ChampionsLeague! Analizziamo tutti gli spunti, anche di natura t… -