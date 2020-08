Di Maio ci riprova per l’anno prossimo: «Da soli non si vince, tavolo con il Pd per le Comunali 2021». Ma Raggi e Appendino non si toccano (Di domenica 23 agosto 2020) «Voglio favorire la nascita di una generazione di amministratori del M5s che sappiano governare anche in coalizione, e allora serve un tavolo nazionale con il Pd per ragionare sulle Comunali del 2021». Il ministro degli Esteri ed ex capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, non si nasconde nel suo ruolo di pontiere con il Partito democratico, per ora su base locale. Presa di posizione che trova legittimazione nel voto della base sulla piattaforma Rousseau. «Non governiamo in nessuna Regione e abbiamo l’1 per cento dei sindaci», ha osservato Di Maio nel corso di una intervista al Fatto Quotidiano. «Si sono stretti diversi accordi a livello comunale. Io ho lavorato sul mio territorio, ed è arrivata a un’intesa a Pomigliano d’Arco ... Leggi su open.online

ilCiriaco : #Irpinia Calitri, Di Maio ci riprova. In campo anche Tornillo e Russo -

Ultime Notizie dalla rete : Maio riprova Di Maio ci riprova per l’anno prossimo: «Da soli non si vince, tavolo con il Pd per le Comunali 2021». Ma Raggi e Appendino non si toccano Open Regionali, in Campania depositate al Tribunale 27 liste

Sono 27 le liste depositate al tribunale di Napoli che correranno alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre in Campania. A sostegno del governatore uscente di centrosinistra Vincenzo De L ...

Regionali 2020, otto candidati presidente. In totale 27 liste in campo

Sono otto i candidati alla carica di presidente della Regione Campania che si sfideranno alle elezioni del 20 e 21 settembre. Per il centrosinistra c'è il governatore uscente del Pd, Vincenzo De Luca, ...

Sono 27 le liste depositate al tribunale di Napoli che correranno alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre in Campania. A sostegno del governatore uscente di centrosinistra Vincenzo De L ...Sono otto i candidati alla carica di presidente della Regione Campania che si sfideranno alle elezioni del 20 e 21 settembre. Per il centrosinistra c'è il governatore uscente del Pd, Vincenzo De Luca, ...