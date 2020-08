Amedeo Grieco, il primo compleanno senza di lei dolore straziante (Di domenica 23 agosto 2020) Amedeo Grieco, da sorridente e allegro a uomo pieno di angoscia e tristezza Amedeo Grieco siamo abituati a vederlo in compagnia dell’amico Pio, sempre allegro, con il sorriso in bocca, sempre in vena di far festa e scherzi. In realtà anche lui ha i suoi lati oscuri, quelli che gli lasciano tanta angoscia e tristezza. Due mesi fa nella sua vita è successo qualcosa di tanto grave e devastante, l’uomo ha perso la mamma, morta a 57 anni a causa di una grave malattia che la faceva soffrire ormai da tantissimo tempo. Sono passati alcuni mesi, ma ancora oggi Amedeo sta soffrendo, il dolore è lancinante non riesce a mandarlo via. È triplicato ieri giorno in cui ha compiuto 37 anni: è stato il compleanno più brutto di sempre, ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : “Mi chiudo in bagno e piango”. Amedeo Grieco il suo dolore è straziante - #chiudo #bagno #piango”. #Amedeo -

Ultime Notizie dalla rete : Amedeo Grieco Amedeo Grieco, il dolore devastante 'Piango da due mesi in... LettoQuotidiano Amedeo Grieco, il dolore devastante ‘Piango da due mesi in bagno’

Il duo dei comici più amati della televisione italiana è, senza alcun dubbio, quello formato da Pio e Amedeo. Negli ultimi anni, sono risusciti a conquistare un’ampia fetta di pubblico grazie alla lor ...

Elezioni Amministrative Giugliano. Le 8 liste complete di Giuseppe Pietro Maisto

Quattro partiti e 4 liste civiche per Giuseppe Pietro Maisto, candidato sindaco del centrodestra. La coalizione si è compattata intorno al nome dell’ex consigliere regionale che è riuscito ad aggregar ...

Il duo dei comici più amati della televisione italiana è, senza alcun dubbio, quello formato da Pio e Amedeo. Negli ultimi anni, sono risusciti a conquistare un’ampia fetta di pubblico grazie alla lor ...Quattro partiti e 4 liste civiche per Giuseppe Pietro Maisto, candidato sindaco del centrodestra. La coalizione si è compattata intorno al nome dell’ex consigliere regionale che è riuscito ad aggregar ...