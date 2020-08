“Aveva tentato il suicidio a giugno”. Viviana, il dettaglio decisivo: dove stava andando davvero quella mattina (Di venerdì 21 agosto 2020) Viviana Parisi aveva tentato il suicidio a fine giugno scorso. Lo scrive il Corriere della Sera, secondo cui l'omicidio-suicidio è l'ipotesi investigativa più accreditata da quando sono stati ritrovati i resti di Gioele Mondello, il figlio di 4 anni della donna. Quest'ultima aveva detto al marito che sarebbe andata a Milazzo a comprare delle scarpe per il bambino, e invece voleva raggiungere un viadotto dell'autostrada Messina-Palermo per buttarsi giù insieme al figlio. Il telefono lasciato a casa potrebbe essere un elemento importante: rientra in una mossa studiata a tavolino? Magari per evitare di essere localizzata. Di certo c'è che l'incidente autostradale in galleria le ha fatto cambiare idea e che Viviana già soffriva da tempo di paranoie e crisi mistiche, come ... Leggi su liberoquotidiano

