«Utopia» presto in streaming su Amazon Prime Video: cosa sappiamo del reboot e dell'originale (Di mercoledì 19 agosto 2020) Per Utopia, potrebbe essere «buona la seconda». Sì, perché la nuova serie in procinto di debuttare su Amazon Prime Video, è in realtà un remake, anzi il reboot, di uno show britannico del 2013. Nonostante la serie originale non avesse riscosso il successo desiderato, infatti, l'idea che era alla sua base è talmente buona da aver convinto Amazon a spenderci delle risorse per riprendere il discorso da zero. Per scrivere il reboot, ha ingaggiato Gillian Flynn, già autrice dei romanzi Sharp Objects e Gone Girl - L'amore bugiardo da cui sono stati tratti l'omonima serie (2018) e l'omonimo film (2014), di cui aveva anche curato la sceneggiatura. L'autrice risulta sia showrunner che ... Leggi su gqitalia

