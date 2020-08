Torino Chancellor, trattativa lampo: visite mediche in corso (Di mercoledì 19 agosto 2020) Torino Chancellor, trattativa lampo col Brescia: visite mediche in corso, nelle prossime ore ci potrebbe essere già la firma Jhon Chancellor è vicino alla firma con il Torino. Il difensore venezuelano sta per concludere l’accordo con il club granata, dopo la sua prima avventura in Italia con la maglia del Brescia. Una trattativa lampo tra le parti: il giocatore è già in città per sostenere le visite mediche di rito e sta completando l’iter al Centro di Medicina dello Sport. Chancellor potrebbe aggregarsi ai compagni già questo pomeriggio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Falso_Nueve_IT : Io non ho riscontri per #Chancellor al #Torino. Però magari sbaglio, ci mancherebbe altro. ?? - magicmommi : Buon colpo del Torino l’acquisto di Chancellor. @Stereoappalla giustamente lo suggeriva x la Fiorentina in tempi non sospetti - ILTOROSIAMONOI : ?? Torinogranata: falso allarme per Chancellor,non sarà del Toro Jhon Chancellor non sarà un giocatore del Torino, a… - DavideLusinga : Dopo #Chancellor, arrivato allo Stadio Olimpico anche Ricardo #Rodriguez ?? Lo svizzero si sta sottoponendo anche l… - ffanzani1 : @RaiSport Smentita da Chancellor stesso questa notizia amici. Il giocatore, dopo essere stato con Rincon in Spagna,… -