Papà di Gioele: dubbi oggettivi su metodi adottati per ricerche. Resti ritrovati compatibili con bimbo (Di giovedì 20 agosto 2020) "Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti, mi fanno sorgere dei dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche".Così, sul suo profilo social, Daniele Mondello, papà di Gioele e marito di Viviana Parisi, ha commentato il ritrovamento nelle campagne di Caronia dei Resti ossei compatibili con il bambino scomparso con la madre il 3 agosto scorso. "La mia non vuole essere una polemica - ha aggiunto Mondello - ma la semplice considerazione di un marito e padre distrutto per la perdita della propria famiglia. Viviana e Gioele vi ringraziano ed io vi mando un abbraccio enorme, siete stati grandi!". Quindi il dj messinese ha concluso: "Nonostante il dramma che mi ha travolto, trovo ... Leggi su ilfogliettone

