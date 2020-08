Dal Pino: «Voglio una Serie A sempre più attraente. Sui tifosi allo stadio…» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato della ripartenza del campionato e anche del futuro Il presidente della Lega Serie A ha parlato al The Athletic, dicendo la sua su numerosi temi d’attualità legati al calcio italiano. Ecco le parole di Dal Pino riportate da Calcio&Finanza. MONOTONIA Serie A PER 9 SCUDETTI JUVE – «Se guardo agli altri campionati, in particolare al divario tra la prima e la seconda classificata, la quarta e la quinta, il nostro campionato è stato abbastanza equilibrato in questa stagione. Il mio desiderio è avere una Serie A che diventi sempre più attraente per gli investitori che amano questo sport e considerano questo sport un enorme ... Leggi su calcionews24

