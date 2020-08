MotoGp, terribile incidente in rettilineo Zarco-Morbidelli: una delle due moto “impazzita” sfiora Valentino Rossi. Gara sospesa (Di domenica 16 agosto 2020) terribile incidente, per fortuna senza conseguenze, nel Gran Premio di Austria, valido per il Mondiale della motoGp. Protagonisti al nono giro Franco Morbidelli su Yamaha Petronas e Johann Zarco su Ducati del Team Avintia. In rettilineo la moto del francese prende in pieno quella dell’italiano, subito alle spalle è passato Valentino Rossi sfiorato da una delle due moto coinvolte: la moto era un “proiettile impazzito” e il pilota non avrebbe potuto far nulla per evitarla. Morbidelli, cosciente ma dolorante, è stato portato via in ambulanza. L'articolo motoGp, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Grande spavento anche per Valentino Rossi sfiorato da una moto. Il Gran Premio d’Austria di MotoGP è stato improvvisamente sconquassato da un terribile incidente, che ha visto protagonisti Franco ...

Il francese e l'italiano si sono agganciati a circa 300 km/h e poi le loro moto hanno mancato di un soffio Rossi e Vinales. Attimi di paura, ma tutti ok. Nei giorni scorsi si è parlato parecchio della ...

