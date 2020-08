Inter-Shakhtar Donetsk, Conte alla vigilia: “Loro squadra forte con giocatori di livello” (Di domenica 16 agosto 2020) Antonio Conte alla vigilia di Inter-Shakhtar Donetsk, semifinale dell’Europa League 2019/2020 Giorno di vigilia anche per l’Inter che domani è attesa dallo Shakhtar Donetsk nella semifinale dell’Europa League 2019/20220. alla vigilia del match l’allenatore dei nerazzurri Antonio Conte ha così presentato la sfida contro i neroarancio. Ecco le sue parole. “Come è cambiato lo Shakhtar? Penso non ci siano grandi cambiamenti, una squadra piena di talenti al di la del cambio di tecnico, la struttura della società ha dimostrato che sono bravi a mantenere il livello alto. Ricordo ... Leggi su intermagazine

SkySport : ??? Verso Inter-Shakhtar ?? L'arrivo di Steven Zhang nell'hotel dove alloggia l'Inter a Dusseldorf ? ?? Domani sera la… - Inter : ?? | AVVERSARI Sarà Inter-@FCShakhtar la semifinale di @EuropaLeague ???? Si giocherà lunedì 17 agosto alle 21:00 a… - SkySport : Inter-Shakhtar Donetsk, tutto quello che c'è da sapere sulla semifinale di Europa League - gemin_steven98 : RT @SkySport: L'INTER E QUEL SACRO FUOCO 'In campo per prendersi la finale?' ? Semifinale di Europa League Lunedì alle 21 l'Inter sfida lo… - sportli26181512 : Conte: 'Inter, adesso niente errori. Abbiamo lavorato tanto per essere qui': Conte: 'Inter, adesso niente errori. A… -