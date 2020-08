Discoteche chiuse, Salvini: “Il Covid arriva dall’estero e dai clandestini” (Di domenica 16 agosto 2020) Matteo Salvini contro la decisione del governo di chiudere le Discoteche per contenere i contagi da Covid-19 (qui la notizia). “Il Governo cambia un’altra volta idea e torna a chiudere negozi e locali, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro, mentre il virus viene importato dall’estero”, dice il leader della Lega. “Per chi torna … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Discoteche chiuse, Salvini: “Il Covid arriva dall’estero e dai clandestini” proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

davidealgebris : M5 Parassiti. Discoteche aperte. Scuole Chiuse. Debito come se piovesse e Tsunami di disoccupazione prossimi 12 mes… - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mascherine - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mas... - harsvnflower28 : RT @ashcoltami: Noi del Twitter alla notizia delle discoteche chiuse in tutta Italia - forzearmatenews : Mascherina obbligatoria dalle 18.00 alle 6.00 e discoteche chiuse in tutta Italia -