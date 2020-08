“Il bonus può essere una leggerezza. Il vero problema è Salvini che ha tradito il Nord”, dicono gli ex leghisti (Di venerdì 14 agosto 2020) Per Giuseppe Leoni – ex deputato della Lega Lombarda – il problema non sono i furbetti del bonus ma il tradimento del segretario nazionale Matteo Salvini. E non è l’unico a pensarla così. Una società malata di soldi. Così l’ex deputato e consigliere comunale di Varese per la Lega Lombarda, Giuseppe Leoni, spiega alla Repubblica lo … L'articolo “Il bonus può essere una leggerezza. Il vero problema è Salvini che ha tradito il Nord”, dicono gli ex leghisti proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

fattoquotidiano : Il sindaco di Viggiano (Lega) ha preso il bonus previsto da un bando fatto dalla sua giunta. E finanziato con le ro… - marcocappato : Il patibolo contro i politici che hanno intascato il bonus è pronto. Lo hanno preparato gli stessi partiti che dei… - CarloCalenda : Bene si è conclusa un’altra giornata all’insegna del nulla. Inchieste ridicole, miserie umane dei Bonus, Hashtag su… - Garrasput : La prossima settimana, su #Rousseau, si vota per “perdonare” quelli che hanno richiesto e ottenuto il bonus di 600… - HoMadopa : RT @ItaliaVivaRoma1: 'I parlamentari che hanno utilizzato il bonus hanno fatto una scelta inqualificabile, rimettano il loro mandato e se n… -

