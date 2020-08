Bonus ai politici, sacrificare un capro espiatorio in più non servirà a risollevarci dalla crisi (Di venerdì 14 agosto 2020) Come scriveva Karl Kraus, il moralista deve rinascere ogni volta. La caccia ai parlamentari e ai politici che hanno ottenuto il Bonus Covid ha assunto toni ormai grotteschi. La somma legalmente richiesta è infima, ma l’accusa infamante. Avete rubato soldi a chi ne aveva bisogno. Certo la scena della parlamentare leghista che chiama elemosina il sussidio statale per poi scoprire che essa stessa ne ha fatto richiesta è surreale. Anche le scuse dell’ex sfidante del sindaco fiorentino Nardella che dichiara di avere preso il Bonus per dimostrare che il governo stava sbagliando e avrebbe dovuto destinare a disabili e tossicodipendenti l’aiuto, è anche un pezzo magistrale di teatro farsesco. Quando la mannaia moralista incomincia ad abbattersi sulle teste dei duemila politici che han ... Leggi su ilfattoquotidiano

marcocappato : Il patibolo contro i politici che hanno intascato il bonus è pronto. Lo hanno preparato gli stessi partiti che dei… - fattoquotidiano : Bonus ai politici, Monti a La7: “Non chiamateli ‘furbetti’, sono esseri spregevoli. Tridico? Ha fatto bene a denunc… - fattoquotidiano : Politici col bonus 600 euro, Tridico alla Camera: “Task force antifrode ha fatto accertamenti su anomalie perché i… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Bonus ai politici, Tridico in commissione: “Notizia non l’ha data l’Istituto. Noi garantiamo la privacy, beneficiari s… - JohnHard3 : RT @petergomezblog: Politici col bonus 600 euro, Tridico alla Camera: “Task force antifrode ha fatto approfondimenti su anomalie perché i p… -