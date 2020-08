Bari, Donnarumma tra gli obiettivi per rinforzare la squadra (Di venerdì 14 agosto 2020) Dopo la delusione per la sconfitta in finale playoff contro la Reggiana, il Bari ha intenzione di costruire una squadra altamente competitiva per tentare di raggiungere la promozione diretta in Serie B.OBIETTIVO Donnarummacaption id="attachment 1006811" align="alignnone" width="594" Luigi De Laurentiis (getty images)/captionIl presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, pare che abbia intenzione di puntellare la squadra con innesti di qualità, inserendo nella rosa pugliese costruita la scorsa estate degli elementi funzionali al prossimo allenatore dei biancorossi. Uno dei principali obiettivi di mercato per i Galletti è rappresentato da Daniele Donnarumma, esterno mancino di proprietà del Monopoli. Il giocatore classe ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Bari, Donnarumma tra gli obiettivi per rinforzare la squadra - -

Ultime Notizie dalla rete : Bari Donnarumma ESCLUSIVA PSB – Cicchetti, ag. Donnarumma: “Daniele al Bari? Non ho sentito nessuno. Sulla Reggiana…” pianetaserieb.it Bari, Donnarumma tra gli obiettivi per rinforzare la squadra

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, pare che abbia intenzione di puntellare la squadra con innesti di qualità, inserendo nella rosa pugliese costruita la scorsa estate degli elementi funziona ...

Mirabelli: “Sono convinto che il Milan e Donnarumma faranno ogni sforzo per continuare insieme . Ibra? Lo confermerei senza dubbi”

L’ex dirigente del Milan, Massimiliano Mirabelli, in lunga intervista a Tuttosport, ha toccato molti temi tra cui Donnarumma, Ibra e anche il suo periodo in rossonero. Le sue parole: “Oggi, lo splendi ...

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, pare che abbia intenzione di puntellare la squadra con innesti di qualità, inserendo nella rosa pugliese costruita la scorsa estate degli elementi funziona ...L’ex dirigente del Milan, Massimiliano Mirabelli, in lunga intervista a Tuttosport, ha toccato molti temi tra cui Donnarumma, Ibra e anche il suo periodo in rossonero. Le sue parole: “Oggi, lo splendi ...