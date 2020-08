Inter-Shakhtar, Lucescu: «Difficile per i nerazzurri, loro hanno gioco e organizzazione» (Di giovedì 13 agosto 2020) Lucescu, ex allenatore dello Shakhtar Donetsk e dell’Inter, ha analizzato la partita di Europa League Mircea Lucescu, ex allenatore sia dell’Inter che dello Shakhtar Donetsk, ha analizzato la semifinale di Europa League che vedrà affrontarsi proprio le due squadre. gioco CONTRO INDIVIDUALITA – «Per l’Inter sarà Difficile, perché lo Shakthar ha un’organizzazione di gioco e dei calciatori che non cambiano da tempo. Non sarà facile per i nerazzurri. Sarà una partita molto Interessante, fra una squadra che ha gioco e organizzazione, contro ... Leggi su calcionews24

Inter : ?? | AVVERSARI Sarà Inter-@FCShakhtar la semifinale di @EuropaLeague ???? Si giocherà lunedì 17 agosto alle 21:00 a… - UEFAcom_it : ???? L'@Inter sfiderà lo Shakhtar Donetsk in semifinale di #UEL: fischio d'inizio alle 21 di lunedì 17 agosto alla Dü… - DiMarzio : #UEL | #Inter, infortunio #Sanchez: out per lo #Shakhtar, a rischio anche l'eventuale finale - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Inter Chiamatelo...Shakhtarinho: chi sono, cosa fanno e come pungono i 13 brasiliani d’#Ucraina #Shakhtar #EuropaLeague h… - Gazzetta_it : #Inter Chiamatelo...Shakhtarinho: chi sono, cosa fanno e come pungono i 13 brasiliani d’#Ucraina #Shakhtar… -