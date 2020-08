Dramma a Napoli, schianto in scooter: muore un uomo (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ancora un incidente mortale a Napoli. La scorsa notte nel quartiere San Pietro a Patierno in via Paternum, all’incrocio con via Rubeo, uno scontro tra una moto ed uno scooter è costato la vita a un umo di 66 anni. Quest’ultimo è deceduto per le gravi lesioni riportate a seguito dell’incidente, che ha coinvolto anche un’auto in sosta. Dopo i primi rilievi da parte della Polizia Municipale, è stato constatato che la vittima viaggiava senza patente e senza assicurazione. L’uomo è stato trasportato già senza vita all’ospedale San Giovanni Bosco, mentre per il conducente della moto sono stati richiesti gli accertamenti alcolemici e tossicologici. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica ... Leggi su anteprima24

