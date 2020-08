Coldiretti Lazio, aumentare consumo di frutta e verdura Made in Italy (Di mercoledì 12 agosto 2020) frutta e verdura per combattere il caldo e rafforzare il sistema immunitario per difendersi dal contagio del Covid-19. Un consumo che ha fatto segnare la crescita del 20% della vendita di questi prodotti sin da marzo, in coincidenza con il diffondersi della pandemia nel nostro paese. L’acquisto di frutta e verdura è stato consigliato dagli stessi ricercatori e dai medici, che raccomandano di consumare alimenti ricchi di vitamina A, B e C, oligominerali e zinco. E quindi via libera ai prodotti di stagione sulle tavole italiane che vanno dalle albicocche e pesche, alle angurie e meloni, pere, uva e fichi d’india, ma anche cavolfiori, zucchine e piselli, pomodori, peperoni, melanzane, fagiolini e fagioli freschi, patate e carote. L’invito di ... Leggi su romadailynews

Inflazione, Coldiretti: con +8% frutta allarme speculazioni nei campi

(Teleborsa) - In controtendenza balzano i prezzi al consumo della frutta fresca che fanno segnare un aumento dell'8% ma crollano quelli pagati agli agricoltori con quotazioni che non coprono neppure i ...

