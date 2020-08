WEC, 6 ore di Spa: sono 5 le Ferrari 488 GTE iscritte (Di martedì 11 agosto 2020) A sette mesi dall'ultima gara disputata al Circuit of the Americas e dopo aver rivoluzionato il calendario a causa della diffusione della pandemia, tornano in pista i protagonisti del mondiale FIA WEC ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

Reduci dal terzo posto conquistato negli Stati Uniti, Alessandro Pier Guidi e James Calado proveranno a raccogliere il bottino pieno su un circuito che normalmente ben si adatta alle vetture di Marane ...

L’Automobile Club de l’Ouest ha annunciato di aver abbandonato il piano per consentire a un numero limitato di fan di partecipare alla 24 Ore di Le Mans, rinunciando a ogni tipo di ingresso contingent ...

