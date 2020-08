Inter-Bayer Leverkusen, Bosz: “Potevamo fare meglio” (Di martedì 11 agosto 2020) Peter Bosz nel post partita di Inter-Bayer Leverkusen, quarto di finale dell’Europa League L’allenatore del Bayer Leverkusen Peter Bosz al termine del match perso contro l’Inter per 2 a 1 e valevole per quarti di finale di Europa League, ha raccontato le sue impressioni sul match della ‘Dusseldorf Arena’ in conferenza stampa. “Abbiamo perso contro un grande avversario. Non abbiamo giocato bene nei primi venti minuti, abbiamo avuto problemi con un attaccante fortissimo come Lukaku. Poi siamo andati meglio, pensavo che saremmo riusciti a girare la partita. Penso che potevamo fare meglio, siamo delusi”. Come valuta la stagione?“Penso sia facile dire che non abbiamo vinto niente, ... Leggi su intermagazine

Inter : ??? | MATCH REPORT In attesa di conoscere il nostro avversario... siamo in semifinale di #UEL! ?? Il racconto di… - SkySport : INTER-BAYER LEVERKUSEN 2-1 Risultato finale ? ? #Barella (15’) ? #Lukaku (21’) ? #Havertz (25’) ? L’INTER IN SEMIFI… - Inter : ?? | AVVERSARI Questa la formazione titolare del Bayer ?? Qual è il giocatore da tenere maggiormente d'occhio? ??… - shopgirl0731 : RT @Inter: ??? | DICHIARAZIONI 'Non posso fare altro che complimentarmi coi ragazzi' ??? L'analisi di Antonio #Conte al termine di #InterLe… - sportli26181512 : Conte dopo Inter-Leverkusen: 'Mai visto un Lukaku così. Ma deve ringraziare la squadra': L'allenatore dell'Inter co… -