Ultime Notizie Roma del 08-08-2020 ore 20:10 (Di sabato 8 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il cadavere conoscibile di una donna è stato trovato Riverso nei boschi di Caronia in provincia di Messina dove si cerca da 6 giorni la dj Viviana Parisi scomparsa con il figlio Gioele di 4 anni non si può al momento sia un collegamento certo tra il ritrovamento del corpo e la scomparsa della madre del figlio Ma l'abbigliamento sembrerebbe quello di una donna pantaloncini jeans e scarpe Adidas è una canottiera in indumento comunque sembrerebbe compatibile con quello di Viviana Parisi Cambiamo argomento inizio degli altri Luigi Di Maio ha detto che negli ultimi tre giorni sono diminuiti in maniera traffico gli sbarchi dalla Tunisia Grazie anche al resto di 10 trafficanti di esseri umani considerati i capi delle organizzazioni tunisina che trasportavano in

