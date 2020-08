Calcio: Udinese, Gotti firma ma solo per un anno (Di sabato 8 agosto 2020) ANSA, - TRIESTE, 08 AGO - Come previsto, Luca Gotti è stato confermato sulla panchina dell'Udinese, ma soltanto per un anno, fino al 30 giugno 2021 e non 2022 come ci si attendeva. Il tecnico avrebbe ... Leggi su corrieredellosport

