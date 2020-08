Ma Renzi dal cul-de-sac ha il dovere di tirarci fuori (Di venerdì 7 agosto 2020) Circa un anno fa, a Renzi venne l’ideona di far saltare il tavolo, spiazzare e stringere l’alleanza con i 5 Stelle. Le motivazioni pretestuose erano riferibili all’Iva che da lì a poco, con una crisi di governo ed elezioni, sarebbe aumentata.In mente c’era altro poi deviato causa coronavirus. Il dato di fatto è la contemporaneità. Alimentata da un governo che gira su se stesso nonostante il ponte Morandi inaugurato con quella retorica patriottica che nasconde l’incapacità delle missioni audaci e una botta di soldi del recovery fund che alla fine non sapremo spendere.Senza fretta del Parlamento poiché chiude 18 giorni in agosto dopo aver giurato ‘quest’anno niente ferie’. In mezzo ci sta un governo che spende senza misura sui bonus, ormai alla stregua delle tante raccolte a punti dei ... Leggi su huffingtonpost

Maria Elena Boschi dice che era “una richiesta del Pd per accettare di votare il taglio dei parlamentari”: per questo loro di Italia Viva, che sono sempre stati per il maggioritario, hanno accettato d ...

