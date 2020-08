Isola Castelnovo, morto il portiere di 22 anni in un incidente stradale (Di venerdì 7 agosto 2020) Lutto nel mondo del calcio dilettantistico. E’ morto in un tragico incidente stradale Davide Pilotto, portiere nella stagione da poco terminata dell’Isola Castelnovo. Il portiere, di appena 22 anni, aveva giocato anche con Maddalene, Malo e Caldogno. A commentare l’accaduto è il presidente della LND Cosimo Sibilia, che esprime il proprio cordoglio e quello della lega: “Una morte difficile da accettare, un’altra giovane vita spezzata. Mi unisco al dolore della famiglia alla quale rivolgo le più sentite condoglianze a nome di tutta la Lega Nazionale Dilettanti”. Leggi su sportface

Si tratta di Davide Pilotto, un giovane di 23 anni. Conosciuto negli ambienti del calcio dilettantistico vicentino: ricopriva il ruolo di portiere nell'Isola Castelnovo nell'ultima stagione sportiva, ...