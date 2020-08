Formula 1, Gp 70 Silverstone: dominio Mercedes nelle due sessioni di prove libere (Di venerdì 7 agosto 2020) Per la Formula 1 inizia il secondo week-end consecutivo a Silverstone , più sotto trovate la diretta ,. Questa volta sul circuito ricavato da un ex aeroporto della Raf va in scena il cosiddetto Gp 70 ... Leggi su quotidiano

SkySportF1 : ?? Super giro di Bottas! 1° Nelle FP1 Hulkenberg vicino a Verstappen Tempi e classifiche: - SkySportF1 : FP2 in corso ma c'è una sfida speciale Toto Wolff e James Allison sul monopattino I dettagli:… - SkySportF1 : ? PROBLEMI PER VETTEL È costretto a fermarsi I dettagli: - zazoomblog : Formula 1 GP 70° Anniversario Silverstone 2020: i risultati delle prove libere 2 Mercedes davanti - #Formula… - Nicosig1997 : RT @SkySportF1: ? PROBLEMI PER VETTEL È costretto a fermarsi I dettagli: -