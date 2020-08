“Milioni di spese per uso personale”, New York fa causa alla NRA (Di venerdì 7 agosto 2020) Lo Stato di New York fa causa alla NRA. A fare uscire la clamorosa notizia e’ stata la stessa Attorney General dello Stato, Letitia James, che su Twitter ha annunciato di aver citato in giudizio la potentissima associazione pro armi perche’ i suoi vertici avrebbe usato 64 milioni di dollari del gruppo no profit per uso privato e per comprare il silenzio degli ex dipendenti. LEGGI ANCHE > New York toglie un miliardo di fondi alla polizia Viaggi alle Bahamas, jet privati e cene di lusso: dove nasce la causa alla NRA Secondo le accuse di James, i vertici dell’associazione, tra le piu’ potenti lobby del panorama politico americano, negli ultimi tre anni avrebbero speso oltre 64 milioni di dollari in viaggi con le famiglie alle Bahamas, jet ... Leggi su giornalettismo

PatriziaTerzoni : ??APPROVATO BILANCIO DELLA #CAMERA Come da precedente odg è stato deciso che degli 8??0?? milioni risparmiati grazie… - 69Nique : RT @laura_maffi: ora che gli atti sul Covid sono stati desecretati, i leghisti ci faranno avere i documenti/resoconti dell'osp. in fiera Mi… - AndrevoAndrea : RT @laura_maffi: ora che gli atti sul Covid sono stati desecretati, i leghisti ci faranno avere i documenti/resoconti dell'osp. in fiera Mi… - _marlene1265 : RT @laura_maffi: ora che gli atti sul Covid sono stati desecretati, i leghisti ci faranno avere i documenti/resoconti dell'osp. in fiera Mi… - MassimoPiampian : RT @laura_maffi: ora che gli atti sul Covid sono stati desecretati, i leghisti ci faranno avere i documenti/resoconti dell'osp. in fiera Mi… -

Ultime Notizie dalla rete : “Milioni spese Codacons, la replica alle domande di Calenda: «Lui è “ministro dei fallimenti”, arriverà querela» Corriere della Sera