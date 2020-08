Beirut, l’Italia invia squadre specializzate di vigili del fuoco in Libano (Di giovedì 6 agosto 2020) C’è anche l’Italia tra i paesi che hanno inviato aiuti umanitari e personale specializzato in Libano dopo la violenta esplosione che si è verificata nella zona portuale di Beirut, costata la vita ad almeno 135 persone. A partire sono anche delle squadre dei vigili del fuoco e della Difesa specializzate in ambienti NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) ed esperti della valutazione del danno agli edifici coinvolti. A coordinare l’invio di aiuti è il Dipartimento della Protezione Civile, che ieri ha organizzato l’invio dall’Italia di due velivoli C130 dell’Aeronautica militare che hanno portato in Libano otto tonnellate di materiale sanitario e gli esperti. L’operazione, che rientra ... Leggi su tpi

