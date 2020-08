Si tuffa da 13 metri di altezza a Cala Goloritzé e batte la schiena: milanese ricoverata in ospedale (Di martedì 4 agosto 2020) Si tuffa da 13 metri di altezza a Cala Goloritzé e batte la schiena. Una milanese di 27 anni è rimasta vittima di un incidente al mare in Sardegna. La donna è stata portata in ospedale dopo avere battuto la schiena sull’acqua durante un tuffo da una altezza di 13 metri dall’arco di Cala Goloritzé a Baunei, in Ogliastra. Soccorsa con l’elicottero del 118, è ricoverata a Nuoro. Un grave incidente in Sardegna ha visto coinvolta una milanese di 27 anni, Marica Tarricone, finita in ospedale a Nuoro dopo avere battuto la schiena sull’acqua durante un tuffo da una ... Leggi su limemagazine.eu

