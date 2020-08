Marotta: "Complimenti a Conte, stessi punti del Triplete" (Di lunedì 3 agosto 2020) "Complimenti a Conte, stessi punti del Triplete". Il dirigente dell'Inter, Beppe Marotta , commenta la stagione del club nerazzurro. Leggi su feedpress.me

La vittoria contro l'Atalanta ha permesso all'Inter di blindare e di terminare il campionato al secondo posto a -1 dalla Juventus. Ma Antonio Conte non ci sta e, nel post-partita, si è reso protagonis ...

Abbiamo ottenuto tante statistiche positive: miglior difesa, più punti in trasferta, stessi punti del Triplete. Tutta l’area tecnica, da Ausilio a Conte, merita i complimenti, per noi è motivo di gran ...

