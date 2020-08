Inter, Sanchez rimane: accordo con lo United, il cileno è nerazzurro (Di lunedì 3 agosto 2020) Alexis Sanchez, adesso, è totalmente un calciatore dell’Inter. accordo con il Manchester United per l’acquisto a titolo definitivo, manca soltanto l’ufficialità. Come riferito da Sky, il cileno firmerà un triennale con i nerazzurri dopo essersi liberato dagli inglesi. Affare a parametro zero, dunque, per la società di Suning, al suo secondo colpo dopo quello di Hakimi. Buone notizie anche per Conte, che potrà utilizzare l’attaccante per l’Europa League.L'articolo Inter, Sanchez rimane: accordo con lo United, il cileno è nerazzurro CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

