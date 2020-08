Immigrazione, il titolo ferocissimo di Bechis e Storace: la prima pagina del "Tempo" brutale contro il governo (Di lunedì 3 agosto 2020) Il titolo di apertura de Il Tempo di lunedì 3 agosto è tutto dedicato al tema-Immigrazione. Agli sbarchi fuori controllo che stanno colpendo le coste italiane, il tutto davanti a un governo che non sa come affrontare l'emergenza e assiste imbelle, spalancando le porte e i porti a migliaia di migranti, molti dei quali positivi al coronavirus. E sul quotidiano capitolino diretto da Franco Bechis si legge: "Al governo si accorgono che gli sbarchi sono fuori controllo. E fanno ciò che gli riesce meglio: una bella sceneggiata. Luigi Di Maio si travesta da sovranista e fa il duro, il Pd si trincera dietro i soliti slogan. Non cambia niente e tutti contenti". Questo era l'occhiello, che introduce un titolo, feroce ed ... Leggi su liberoquotidiano

La partita nel governo tra Conte, Di Maio e Pd si sposta sul Viminale. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio riprende in mano il dossier migranti e mette gli occhi sulla poltrona del ministero dell'I ...

Immigrazione, De Micheli “con Tunisia attivati canali diplomatici”

Lo ha detto il ministro alle Infrastrutture, Paola De Micheli, nel breve intervento davanti alle autorità poco prima della riapertura del viadotto Imera, sulla Palermo-Catania. Le prossime generazioni ...

La partita nel governo tra Conte, Di Maio e Pd si sposta sul Viminale. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio riprende in mano il dossier migranti e mette gli occhi sulla poltrona del ministero dell'I ...

Lo ha detto il ministro alle Infrastrutture, Paola De Micheli, nel breve intervento davanti alle autorità poco prima della riapertura del viadotto Imera, sulla Palermo-Catania. Le prossime generazioni ...