Il re emerito Juan Carlos I lascia la Spagna: su di lui le indagini dei magistrati svizzeri per evasione fiscale (Di lunedì 3 agosto 2020) Alla fine, il re emerito di Spagna Juan Carlos I lascerà il palazzo della Zarzuela e il suo paese. Si trasferisce all’estero, sulla scia delle inchieste giudiziarie che lo vedono indagato per presunta evasione fiscale in patria e in Svizzera. «Guidato dalla convinzione di fornire il miglior servizio agli spagnoli, alle loro istituzioni e a te come re, vorrei condividere con te la mia decisione ponderata di trasferirmi fuori dalla Spagna in questo momento», scrive al figlio, l’attuale sovrano spagnolo, Felipe VI, secondo quanto riferisce El Paìs. Il figlio ringrazia il padre per la decisione. August 3, 2020 Nella lettera, il re emerito parla di una decisione presa «di fronte alla ripercussione ... Leggi su open.online

