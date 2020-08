Fregene: un positivo sul lido, ora si cercano le persone vicine (Di lunedì 3 agosto 2020) Uno stabilimento è stato chiuso per motivi precauzionali a Fregene, per un caso di Coronavirus. Ora si cercano i possibili contagiati Fregene (Fonte foto: Getty Images)Al momento, lo stabilimento balneare di Levante di Fregene, è chiuso per sanificazione. Lo scorso 1° agosto, si era presentato un cliente, che poi ha scoperto di avere il Coronavirus. Ora, si provano a contattare i presenti di quel giorno. “Abbiamo appena appreso che una persona che sabato 1 agosto ha frequentato lo stabilimento è stata ricoverata affetta da Covid-19”. Questa, la nota del lido balneare, presente sulla propria pagina social, per spiegare il perché della chiusura momentanea. Cliente con Covid, lo stabilimento sanifica e l’Asl fa partire ... Leggi su chenews

SkyTG24 : Coronavirus Fiumicino, cliente positivo a Fregene: chiuso stabilimento - TerrinoniL : Coronavirus, panico a Fregene: positivo cliente, chiuso stabilimento Levante - Alessan988 : RT @valerio_berruti: Coronavirus a Fregene, cliente positivo: chiuso stabilimento balneare Levante - StefaniaAsr : RT @valerio_berruti: Coronavirus a Fregene, cliente positivo: chiuso stabilimento balneare Levante - luigimilani : 'Ma il virus non c'è più' continua a blaterare qualcuno... #coronavirus a #Fregene , cliente positivo: chiuso stabi… -