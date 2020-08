Sassuolo, De Zerbi punta l'8° posto (Di domenica 2 agosto 2020) Sassuolo - Vuole l' 8° posto De Zerbi , che ieri non ha parlato aspettando risposte stasera al Mapei Stadium per chiudere in bellezza con l' Udinese , basta il pari avendo gli scontri diretti a ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Sassuolo | #DeZerbi commenta gli episodi sul #Var: “Danno fastidio, ma la moviola ha migliorato il calcio” - sportli26181512 : #Sassuolo, De Zerbi punta l'8° posto: Per raggiungere l'obiettivo dichiarato, contro l'Udinese, basta un pareggio… - JioH501 : @ToniM97 Bah non credo, alla fine col Sassuolo ha ottenuto grandi risultati, che anche De Zerbi oggi non ha ottenut… - ItaliaNewcastle : - BattocchiLuca : -