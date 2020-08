Inter, Marotta su Messi: "Era un gioco, continuerà col Barcellona" (Di sabato 1 agosto 2020) Nel post-partita del successo dell'Inter sull'Atalanta per 2-0, tale da regalare il secondo posto agli uomini di Conte, ha parlato Giuseppe Marotta, direttore sportivo dei nerazzurri. Il dirigente Interista si è soffermato anche sulle voci legate al sogno Messi, spegnendo ogni velleità. Queste le parole di Marotta a DAZN: AS Roma v FC Internazionale - Serie A Sul secondo posto: "Effetto strano la classifica. Abbiamo ottenuto tante statistiche positive: miglior difesa, più punti in trasferta,... Leggi su 90min

