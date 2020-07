Parità di genere, via libera dal Cdm a doppia preferenza in Puglia (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto sull’adeguamento del sistema elettorale nella Regione Puglia alla doppia preferenza di genere. Il ruolo di commissario, per provvedere “agli adempimenti strettamente conseguenti”, è stato affidato al Prefetto di Bari.(ITALPRESS). L'articolo Parità di genere, via libera dal Cdm a doppia preferenza in Puglia proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

fattoquotidiano : Regione Puglia, Conte: “Adotti parità di genere. Aspettiamo prossime ore, ma pronti a intervenire. Lo Stato non ret… - ivanscalfarotto : Alle 16 Consiglio dei Ministri per riparare al pasticciaccio brutto della doppia preferenza di genere. Uno schiaff… - Ettore_Rosato : Grazie a @elenabonetti la Puglia dovrà adeguarsi al principio di parità di genere per accedere alle cariche elettiv… - notizieinitalia : RT @gualtierieurope: La parità di genere è un valore fondamentale che deve essere riconosciuto in tutto il Paese. Per questo oggi il CdM ha… - noisiamoilpd : RT @gualtierieurope: La parità di genere è un valore fondamentale che deve essere riconosciuto in tutto il Paese. Per questo oggi il CdM ha… -