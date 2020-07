Lorenzo Amoruso cambia idea su Anna? Lui: “Le avrei dato una chance” (Di venerdì 31 luglio 2020) Lorenzo Amoruso si è duramente scagliato contro Anna Boschetti a Temptation Island, ma sembrerebbe aver cambiato idea dopo il programma. Lorenzo Amoruso è stato il protagonista assoluto, insieme alla sua compagna Manila Nazzaro, della settima edizione di Temptation Island. Durante il suo percorso all’isola delle tentazioni, l’ex calciatore, oltre a mettersi in gioco per provare … L'articolo Lorenzo Amoruso cambia idea su Anna? Lui: “Le avrei dato una chance” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

shark2208 : #TemptationIsland 2020, le pagelle: Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso promossi. Anna Boschetti e Pietro delle Piane… - zazoomblog : Lorenzo Amoruso contro Anna e Antonio: “Mancanza di rispetto” e assolve Pietro Delle Piane - #Lorenzo #Amoruso… - blogtivvu : Lorenzo Amoruso contro Anna e Antonio: “Mancanza di rispetto” - ChiccoseDOC : “TEMPTATION ISLAND 7”: FIDUCIA RECIPROCAMENTE RIBADITA A FINE PERCORSO ANCHE PER LORENZO AMORUSO E LA COMPAGNA MANI… - IsaeChia : ‘#TemptationIsland 7’, #LorenzoAmoruso è certo: “#ManilaNazzaro è il mio punto di arrivo, ma anche di partenza!” E… -