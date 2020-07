Scontro sulle commissioni, rapporto a rischio tra 5S e Pd (Di giovedì 30 luglio 2020) L’incidente, per definizione, capita sempre quando e dove non ci se lo aspetta. Non si può dire che non ci si aspettassero guai nel rinnovo delle presidenze di commissione. Ma non di questa portata. Il fattaccio vero è proprio è stata la bocciatura di Grasso, ex presidente del Senato ed ex procuratore antimafia, alla presidenza della commissione Giustizia del Senato, dove è stato confermato il leghista Ostellari. Anche in commissione Agricoltura la Lega ha mantenuto la presidenza Vallardi contro il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ma_Do_Sd : Ci sono notizie sulle condizioni di Ramirez? Come ha passato la notte? Riuscirà a recuperare da uno scontro così vi… - paolopicone70 : Parlamento: scontro sulle nomine presidenti commissioni. La Lega mette sotto il M5S - lupettotre : RT @Daniele_Manca: Governo: scontro Pd-Lega sulle commissioni parlamentari, la maggioranza battuta su Giustizia e Agricoltura, poi l’accord… - Daniele_Manca : Governo: scontro Pd-Lega sulle commissioni parlamentari, la maggioranza battuta su Giustizia e Agricoltura, poi l’a… - zazoomblog : Governo: scontro Pd-Lega sulle commissioni parlamentari la maggioranza battuta su Giustizia e Agricoltura -… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro sulle Governo: scontro Pd-Lega sulle commissioni parlamentari, la maggioranza battuta su Giustizia e Agricoltura Corriere della Sera Scontro tra scooter e camion a Santa Croce di Cervasca: deceduto un uomo di 48 anni

E' spirato poco dopo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo, i sanitari e i carabinieri. Lunghe code in tutta la zona, dove è stato necessario effettuare i rilievi per stabilire la ...

IL PUNTO SULLA A dopo il penultimo turno

La trentasettesima giornata di serie A, conclusasi ieri, è stata all’insegna del gol. Moltissime, infatti, le gare in cui si sono registrate caterve di reti, come per esempio, in Sampdoria – Milan ...

E' spirato poco dopo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo, i sanitari e i carabinieri. Lunghe code in tutta la zona, dove è stato necessario effettuare i rilievi per stabilire la ...La trentasettesima giornata di serie A, conclusasi ieri, è stata all’insegna del gol. Moltissime, infatti, le gare in cui si sono registrate caterve di reti, come per esempio, in Sampdoria – Milan ...