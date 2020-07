Tuttosport: il Napoli ha accontentato il Lille sul prezzo di Osimhen (60 milioni più Karnezis) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ieri Giuntoli ha approfittato della trasferta a Milano contro l’Inter per incontrare l’intermediario nell’affare Osimhen, Andrea d’Amico. L’affare è stato concluso. Victor guadagnerà 4,5 milioni a stagione più bonus. “Gli ultimi ritocchi alla trattativa sono stati fatti sul prezzo del nigeriano, perché il presidente transalpino Lopez non voleva scendere sotto i 70 milioni di euro, ed il Napoli è riuscito ad accontentarlo con la cifra di 50 milioni cash, più 10 di bonus, oltre al cartellino di Karnezis e chissà che in futuro non venga inserita qualche altra pedina. Lunedì dovrebbe essere il giorno tanto atteso”. L'articolo Tuttosport: il ... Leggi su ilnapolista

napolista : Tuttosport: il Napoli ha accontentato il Lille sul prezzo di Osimhen (60 milioni più Karnezis) Il presidente Lopez… - Fprime86 : RT @tuttosport: #Napoli, #Gattuso: 'Mi aspettavo di più da #Milik. Ci sta mancando l'anima' - news24_napoli : Tuttosport – Veretout in pole per vestire la maglia del Napoli: uno tra… - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Napoli, #Gattuso: 'Mi aspettavo di più da #Milik. Ci sta mancando l'anima' - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Napoli, #Gattuso: 'Mi aspettavo di più da #Milik. Ci sta mancando l'anima' -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Napoli Napoli, Gattuso: "Mi aspettavo di più da Milik. Ci sta mancando l'anima" Tuttosport TUTTOSPORT - Osimhen-Napoli, lunedì l'annuncio. Ecco quanto guadagnerà il nigeriano

Victor Osimhen è un nuovo calciatore del Napoli. Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma ormai ci siamo. Gli ultimi adempimenti burocratici e bancari, poi la raccolta delle firme finali tra Lille, Napol ...

Tuttosport - Lunedì l'annuncio di Osimhen: il Napoli accontenta il Lille con i bonus

Giuntoli ha incontrato D'Amico, mediatore del trasferimento, raggiungendo tutti gli accordi. Il Lille non voleva scendere sotto i 70 milioni Lunedì dovrebbe essere il giorno dell'annuncio ufficiale di ...

Victor Osimhen è un nuovo calciatore del Napoli. Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma ormai ci siamo. Gli ultimi adempimenti burocratici e bancari, poi la raccolta delle firme finali tra Lille, Napol ...Giuntoli ha incontrato D'Amico, mediatore del trasferimento, raggiungendo tutti gli accordi. Il Lille non voleva scendere sotto i 70 milioni Lunedì dovrebbe essere il giorno dell'annuncio ufficiale di ...