Serena Enardu: “Gonfissima per aver inalato acido per blatte” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Notte da incubo, per Serena Enardu! Mentre seguiva con attenzione le vicende – e che vicende! – di Temptation Island, ha fatto un incontro che mai avrebbe voluto fare. Una blatta le ha tagliato la strada, facendola sprofondare nella disperazione. Sì, perché Serena, come ha ammesso su Instagram attraverso alcune storie, ha una seria fobia … L'articolo Serena Enardu: “Gonfissima per aver inalato acido per blatte” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

