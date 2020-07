Sossio Aruta, nozze con Ursula: “Sarò sempre grato a Maria De Filippi, vorrei che fosse la mia testimone” (Di domenica 26 luglio 2020) Sossio Aruta e Ursula Bennardo convoleranno a nozze nel 2021, l’ex cavaliere desidera avere Maria De Filippi come testimone Si torna a parlare della bellissima storia d’amore nata tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo al Trono Over di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. I due non vedono l’ora di convolare a nozze, diventeranno marito e moglie nel 2021. Sossio Aruta è molto grato alla conduttrice, è grazie a lei se ha dato una svolta alla sua vita e se ha incontrato l’amore. In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più l’ex cavaliere ... Leggi su nonsolo.tv

