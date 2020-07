Salvini: inchieste lombarde vera vergogna, su Zingaretti nulla (Di domenica 26 luglio 2020) "È una vera vergogna. Oggi magistrati e giornalisti mettono nel mirino il Policlinico San Matteo di Pavia che è una delle eccellenze mondiali della sanità. Prima di farlo magistrati e giornalisti dovrebbero sciacquarsi la bocca, quantomeno studiare". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista al Giornale, in merito alle vicende giudiziarie che coinvolgono la Lega e la sanità lombarda. E sul caso Fontana dice: "vogliamo parlare di un'inchiesta su una donazione? Vogliamo parlare dei trentacinque milioni che la Regione Lazio ha speso per mascherine mai arrivate? Su Zingaretti non c`è uno straccio di inchiesta, chissà perché"."Studiate il caso Palamara e capirete come funziona la giustizia in questo Paese - ha sottolineato - la riforma della ... Leggi su ilfogliettone

fanpage : Inchieste in Lombardia, Salvini difende la Lega: “Chissà perché su Zingaretti invece non c’è nulla” - Adnkronos : Salvini: 'Inchieste lombarde una vergogna, su Zingaretti nulla e chissà perché' - Ile2S : RT @amartoglio: Stesso modus operandi dell’era #Berlusconi. Quando si è vicini a cambiare il #Paese saltano fuori dal cilindro le inchieste… - gigilorenz : RT @AnselmoDelDuca: Al netto delle responsabilità penali, è indubbio che #Salvini oggi sia il male assoluto per il mainstream, che strument… - asusual01 : RT @Adnkronos: Salvini: 'Inchieste lombarde una vergogna, su Zingaretti nulla e chissà perché' -