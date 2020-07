Playstation Store: saldi estivi 2020 e 10€ in regalo ai membri di PS Plus (Di sabato 25 luglio 2020) Sul Playstation Store è tempo di saldi estivi su tutti i titoli, tra i meno noti a quelli più famosi. Ma le sorprese non finiscono qui, infatti sono tante le segnalazioni degli iscritti a PS Plus che hanno ricevuto 10€ in regalo per il decennale del servizio.È stato Nick Maguire, General Manager Global Store Services, ad annunciare sul blog dedicato alla console Sony il decimo anniversario dal lancio di PS Plus avvenuto il 29 giugno del 2010.Il servizio a pagamento è stato presentato ufficialmente all’E3 2010 da Jack Tretton, presidente di Sony Computer Entertainment, e lanciato insieme al firmware 3.40 per PS3 e firmware 6.30 per PSP.Giochi Playstation Plus di luglio celebrano i ... Leggi su pantareinews

videogamedeals : Final Fantasy Franchise Sale via PSN. - giannifioreGF : #PlaystationStore: saldi estivi 2020 e 10€ in regalo ai membri di #PSPlus - carlochuck : Modalità foto di Ghost of Tsushima - IGNitalia : Per festeggiare il decimo anniversario di #PlayStationPlus, Sony sta offrendo ad alcuni utenti PS4 un buono da spen… - SephirothVIIDK : Non mi stancherò mai di usarla xD (è uno spasso quando è attiva) #GhostOfTsushima #PS4share -