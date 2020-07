Crotone, a tutto Vrenna: “Bernardeschi, ho un consiglio per te. La A è un orgoglio, alle squadre del Sud auguro…” (Di sabato 25 luglio 2020) Il Crotone torna in Serie A.E' durata fino all'alba la festa per la promozione della compagine calabrese, che ha staccato il pass per il massimo campionato italiano con ben due giornate d'anticipo alla luce della vittoria conquistata ai danni del Livorno per 5-1 ed al contemporaneo pareggio dello Spezia sul campo della Cremonese."Essere tornati in A è per noi motivo d’orgoglio. Con il Benevento restituiamo due squadre del Sud alla massima serie e mi auguro sia un inizio radioso per le squadre del Meridione". Lo ha dichiarato il presidente del Crotone, Gianni Vrenna, intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. "Non è facile retrocedere e poi risalire subito in A. Senza lodarsi troppo, ma noi ed il Benevento abbiamo mostrato come si possono ottenere risultati ... Leggi su mediagol

matteuccio97 : RT @Still_Proud_: Qua su Twitter mi è stato detto che il Crotone in serie A non risolverà i problemi della città. Si scoprono incredibili v… - Still_Proud_ : Qua su Twitter mi è stato detto che il Crotone in serie A non risolverà i problemi della città. Si scoprono incredi… - drusso2235 : RT @FNSBlog: Uno dei ricordi più belli che ho legati al calcio riguarda il Crotone oltre che il mio Napoli. Quel giorno al San Paolo non l… - Tvottiano : @enrick81 @famigliasimpson @napoliforever89 @ematr_86 @tw_fyvry @OltreTv @misterf_tweets @Gio79803890 @ZeusMega… - _Morik92_ : @FilippoPorta Contento per tutto il Crotone, il cui ufficio stampa con me è sempre stato molto disponibile. Una rarità tra i club di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone tutto Crotone, a tutto Vrenna: “Bernardeschi, ho un consiglio per te. La A è un orgoglio, alle squadre del Sud auguro…” Mediagol.it Notte di festa per il Crotone

Una festa "a tappe", strana come tutto strano è stato il campionato di quest'anno. Ma forse per questo ancora più indimenticabile. Per il Crotone, e per i suoi tifosi, i primissimi festeggiamenti (app ...

La crisi dei migranti e le responsabilità di Gabrielli: cambiano i ministri ma il Capo della Polizia no

Uno dei detonatori dell’autunno caldo evocato dalla ministra dell’Interno Lamorgese sarà la revoca o riforma dei cosiddetti decreti Salvini, quelli in materia di sicurezza e immigrazione, su cui però ...

Una festa "a tappe", strana come tutto strano è stato il campionato di quest'anno. Ma forse per questo ancora più indimenticabile. Per il Crotone, e per i suoi tifosi, i primissimi festeggiamenti (app ...Uno dei detonatori dell’autunno caldo evocato dalla ministra dell’Interno Lamorgese sarà la revoca o riforma dei cosiddetti decreti Salvini, quelli in materia di sicurezza e immigrazione, su cui però ...