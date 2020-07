Casalino: mio compagno vittima di trading on line, io non c’entro (Di sabato 25 luglio 2020) Il compagno di Rocco Casalino, Jose Carlos Alvarez "è vittima del trading online" ma in questa attività non ha mai potuto godere di notizie riservate da parte del portavoce del governo. Lo precisa lo stesso Casalino, in riferimento alla notizia pubblicata oggi sul quotidiano La Verità, nella quale afferma di non essere stato al corrente di questa attività del compagno e che i trasferimenti di denaro dal suo conto a quello di Alvarez erano legati alla "normale gestione della casa" e non avevano a che fare col trading."Durante il periodo del lockdown, Alvarez è stato attirato da un sito di trading on line. Il call center di una società ricollegabile al sito lo chiamava più ... Leggi su ilfogliettone

