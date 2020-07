Osimhen-Napoli da 65 giorni: piccole salite, curve a gomito, ora (finalmente) rettilineo (Di venerdì 24 luglio 2020) Su Victor Osimhen al Napoli non abbiamo certo tirato a indovinare. Oggi sono 65 giorni dopo la nostra prima volta: era il 18 maggio quando lo accostammo con forza al Napoli, per fortuna senza rinviare al giorno dopo, il 18 maggio non c’era alcuna traccia in giro. Due o tre giorni dopo ricevemmo smentite di tutti i tipi, che mai sarebbe arrivato, che avrebbe scelto sicuramente la Premier. Semplicemente perché avevamo segnalato la totale apertura (era maggio…) di Victor al Napoli. Oppure la diffidenza di chi neanche l’aveva preso in considerazione, snobbandolo, semplicemente perché qualche settimana dopo avrebbe preferito concentrarsi sull’allenatore addirittura già scelto dalla Fiorentina. Osimhen interessava poco. ... Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : Il #Napoli non molla #Boga: nei prossimi giorni nuovi contatti. E per #Osimhen è fatta - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Osimhen, lieto fine sempre più vicino: gli aggiornamenti - AlfredoPedulla : Il #Napoli gioca, intanto la deadline per #Osimhen non ha limiti, conta solo una cosa, chiudere, e il Napoli sta sg… - antorendina : Mancano solo 48 ore e #Osimhen sarà ufficialmente un calciatore del Napoli. - Daniele0256 : RT @tuttonapoli: Sky - Oltre a Osimhen, il Napoli lavora all'esterno d'attacco: due nomi sul taccuino, Boga il nome caldo -