Cisterna in avaria sulla A1, lunghissima coda sotto il sole (Di giovedì 23 luglio 2020) Una lunghissima coda - che è arrivata a superare gli 8 chilometri - si è formata sull'Autostrada del sole A1 nel tratto fiorentino, tra Impruneta e Incisa in direzione di Roma . La causa del mega ... Leggi su lanazione

corgi_lover : RT @qn_lanazione: Cisterna in avaria, lunghissima coda sotto il sole sulla A1 nel tratto fiorentino @muoversintoscan @in_appennino #Firenze… - muoversintoscan : RT @qn_lanazione: Cisterna in avaria, lunghissima coda sotto il sole sulla A1 nel tratto fiorentino @muoversintoscan @in_appennino #Firenze… - qn_lanazione : Cisterna in avaria, lunghissima coda sotto il sole sulla A1 nel tratto fiorentino @muoversintoscan @in_appennino… -

Ultime Notizie dalla rete : Cisterna avaria Una cisterna in avaria blocca le auto sulla A1 Qui News Firenze Cisterna in avaria sulla A1, lunghissima coda sotto il sole

Firenze, 23 luglio 2020 - Una lunghissima coda - che è arrivata a superare gli 8 chilometri - si è formata sull'Autostrada del Sole A1 nel tratto fiorentino, tra Impruneta e Incisa in direzione di Rom ...

Firenze, 23 luglio 2020 - Una lunghissima coda - che è arrivata a superare gli 8 chilometri - si è formata sull'Autostrada del Sole A1 nel tratto fiorentino, tra Impruneta e Incisa in direzione di Rom ...