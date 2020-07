Coronavirus, nel bolognese contagi in quasi un quarto delle strutture per anziani (Di mercoledì 22 luglio 2020) BOLOGNA – Sono 56 su 228, pari al 24,6% del totale, le strutture residenziali per anziani del territorio coperto dall’Ausl di Bologna (che non comprende, dunque, l’imolese) in cui almeno un ospite o un operatore è risultato positivo al coronavirus. Questi i dati, aggiornati all’1 luglio, emersi dall’indagine dell’Azienda sanitaria bolognese sull’attività della task force aziendale e di quelle distrettuali e presentati oggi in Città metropolitana. Leggi su dire

