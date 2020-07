Coronavirus, isolati gli anticorpi più efficaci contro il virus: ci aiuteranno a creare nuovi farmaci (Di mercoledì 22 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (22 luglio)Speciale Coronavirus: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Secondo quanto riporta l’Ansa un team di ricercatori dell’Università della Columbia a New York, avrebbe isolato gli anticorpi che al momento hanno dato segno di avere efficacia contro il nuovo Coronavirus. I risultati della ricerca dovrebbero essere pubblicati su Nature. L’idea è quella di produrli su larga scala, in modo da realizzare terapie farmacologiche e anche vaccini efficaci. La strada è però ancora lunga. Secondo quanto riporta l’Ansa i test sarebbero stati condotti utilizzando modelli animali. Per avere dati definitivi occorrerà la ... Leggi su open.online

