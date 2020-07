L’Allieva 3 in onda da novembre su Rai 1 (Di lunedì 20 luglio 2020) L'Allieva 3 in onda su Rai 1 dal 22 novembre. Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi in tv fino a Natale Dopo l’annuncio dell’esordio ad autunno 2020 durante la presentazione dei Palinsesti Rai, è stata svelata la data di uscita. L’Allieva 3 va in onda su Rai 1 da domenica 22 novembre 2020 fino al 27 dicembre 2020 con 12 episodi divisi in 6 serate. Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi ci terranno in compagnia, forse per l’ultima volta, fino a Natale 2020. Una piccola indiscrezione sulla messa in onda de L’Allieva 3 era stata già anticipata su ... Leggi su spettacoloitaliano

Domenic23473621 : raga,nessuno sbaglio. Mancano quattro mesi alla messa in onda de l'allieva, e non scherzo quando dico che vorrei fa… - sasacipher : Sapete perché adoro L'Allieva? Perché ogni volta che quella serie va in onda tutta la famiglia si ritrova sul diva… - Kekka________ : Raga secondo voi che giorno andrà in onda l'allieva? - SMSNEWSOFFICIAL : In autunno su Rai 1 andrà in onda la serie “L’Allieva 3” con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Sergio Assisi,… - Notiziedi_it : Le fiction di Lino Guanciale in onda nel 2020/2021, da L’Allieva 3 a Il Commissario Ricciardi -

