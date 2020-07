Don Alberto Ravagnani dice una bugia e Alfonso Signorini lo riprende: NON parteciperà al Grande Fratello Vip (Di lunedì 20 luglio 2020) Don Alberto Ravagnani secondo TvBlog avrebbe dovuto partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ma il prete YouTuber, qualche giorno fa, via Avvenire ha categoricamente smentito qualsiasi provino: “Non è il posto per me perché è un gioco. Di conseguenza è artefatto. Le relazioni non sono gratuite, non sono libere e hanno sempre un doppio fine. Vero è che a Gesù piaceva entrare in ogni tipo di casa, incontrava chiunque, ogni genere di persona. Ma il Vangelo è autenticità e libertà. Lì c’è solo un copione da recitare… Non so davvero e non voglio sbilanciarmi con le ipotesi. Però – e ride mentre lo dice – mi piacerebbe molto ... Leggi su bitchyf

AGI - La Procura di Cremona indaga per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, all'autoriclaggio e all'appropriazione indebita tre promotori della onlus 'Uniti per la Provincia di Cremona' ...

Terzo giallo riminese per don Camillo

Che sia la volta buona per l’incontro tra don Camillo e Diabolik ... a Lucia Gabbi, Adriano Fruch e Alberto Locatelli, autore anche quest’anno della copertina. Inoltre approfondimenti sui racconti e ...

